Российская пропаганда пытается оправдать террористические удары по украинской гражданской инфраструктуре, называя электростанции "военными объектами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Россияне цинично оправдывают массированную атаку по Украине

Вражеские ресурсы распространяют сообщения о якобы "массированной атаке на военные объекты в тыловых районах Украины". При этом сообщения иллюстрированы фотографиями, на которых четко видно: под обстрелом оказались энергетические объекты, то есть речь идет о гражданской инфраструктуре.

На самом деле, как сообщили в Минэнерго, сегодняшняя массированная ракетно-дроновая атака россиян была направлена против украинской энергетики. В результате ударов зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры, в большинстве регионов Украины пришлось ввести аварийные отключения.

"Уничтожение энергетических объектов, питающих больницы, школы, жилые дома и критическую инфраструктуру, не имеет никакого "военного" оправдания, это очередной акт государственного терроризма России", – отмечают в ЦПД.

Кроме того, оккупанты массированно ударили баллистикой по Запорожью, в результате чего произошло попадание в жилой дом, ранены 17 человек, среди них 6 детей. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины, еще продолжаются поиски пропавшего человека.

Также Виннитчина сегодня оказалась под массированной вражеской атакой. В результате попаданий повреждения гражданской и критической инфраструктуры, жилых домов, транспортных средств.

По данным ОВА, есть пострадавшие среди гражданского населения — 4 взрослых легкой и средней степени тяжести и 1 ребенок 7 лет, находящийся в тяжелом состоянии.

