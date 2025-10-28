Країна-агресор вже традиційно готується до масованої комбінованої атаки по Україні, із застосуванням "шахедів", крилатих ракет, балістики та інших видів озброєння.

Росія планує масований удар по Україні: що відомо

Проте декілька днів тому бійці с ЗСУ, ГУР, ССО, СБУ зірвали атакою на РФ комбінований масований обстріл, який повинен був бути на днях, передають монітори.

Відомо, що передислокації стратегічної авіації РФ тривають:

Станом на сьогодні, 28.10 близько 3х бомбардувальників Ту з Далекого Сходу (аб "Українка") роблять переліт на "Енгельс", ймовірно борти вже споряджені ракетами Х-101.

За даними моніторингових каналів, усього споряджено ракетами близько семи Ту-95МС та до трьох Ту-160.

МіГ-31К – до 8 споряджених винищувачів.

Ракетоносії з "Калібрами": до 6х кораблів споряджені.

По балістиці: майже на усі напрямки, звідки пускають балістику, були підвезенні ракети "Іскандер-М".

Припускається, що обстріл може бути орієнтовно цими вихідними, і одним з наймасованіших за усю війну. Українців закликають не панікувати, а готуватися до атак енергетики, реагувати на повітряні тривоги, ходити в укриття та робити запаси води та мати заряджені ґаджети і павербенки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупанти модернізували свої комплекси для застосування балістичних ракет, що значно підвищило їхню ефективність. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Це Іскандер-М і також "Кинджали" — теж іскандерівські ракети, але пристосовані для пуску з літаків МіГ-31, це підвищує швидкість ракети і робить їх більш важкою ціллю. Вони зробили модифікацію, яка пов'язана в коригуванні програмного забезпечення цих балістичних ракет. Що призвело до того, що на кінцевій ділянці Ефективність знищення наших батарей Patriot впала з 42 до 6%", — сказав експерт.