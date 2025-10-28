Страна-агрессор уже традиционно готовится к массированной комбинированной атаке по Украине, с применением "шахедов", крылатых ракет, баллистики и других видов вооружения.

Россия планирует массированный удар по Украине: что известно

Однако несколько дней назад бойцы из ВСУ, ГУР, ССО, СБУ сорвали атакой на РФ комбинированный массированный обстрел, который должен был быть на днях, передают мониторы.

Известно, что передислокации стратегической авиации РФ продолжаются:

По состоянию на сегодня, 28.10 около 3х бомбардировщиков Ту Дальнего Востока (аб "Украинка") совершают перелет на "Энгельс", вероятно борта уже снаряжены ракетами Х-101.

По данным мониторинговых каналов, всего снаряжено ракетами около семи Ту-95МС и до трех Ту-160.

МиГ-31К – до 8 снаряженных истребителей.

Ракетоносители с "Калибрами": до 6х кораблей снаряжены.

По баллистике: почти на все направления, откуда пускают баллистику, были подвезены ракеты "Искандер-М".

Предполагается, что обстрел может быть ориентировочно в эти выходные, и одним из самых массированных за всю войну. Украинцев призывают не паниковать, а готовиться к атакам энергетики, реагировать на воздушные тревоги, ходить в укрытие, держать запасы воды и заряженные гаджеты и павербенки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты модернизировали свои комплексы для применения баллистических ракет, что значительно повысило их эффективность. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Это Искандер-М и также "Кинжалы" — тоже искандеровские ракеты, но приспособленные для пуска с самолетов МиГ-31, это повышает скорость ракеты и делает их более тяжелой целью. Они произвели модификацию, которая связана в корректировке программного обеспечения этих баллистических ракет. Что привело к тому, что на конечном участке Эффективность уничтожения наших батарей Patriot упала с 42% до 6%", — сказал эксперт.