Росіяни атакували житлові будинки у великому обласному центрі: деталі

13 травня для Полтави розпочалося досить тривожно. У місті було чутно вибухи. До оперативної служби міста 15-80 надходять звернення щодо перебоїв з електро- та водопостачанням. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомила секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова у Telegram.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

"За попередньою інформацією, внаслідок вибухової хвилі є вибиті та пошкоджені вікна в житлових будинках. Найголовніше станом на зараз до міських лікарень звернень не було", — повідомила чиновниця.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич уточнив, що в ніч проти 13 травня ворожі війська атакували Полтавську громаду: зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію.

"Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів", — зазначив очільник області.

Також, за даними посадовця, пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило.

