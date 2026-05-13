Россияне атаковали жилые дома в большом областном центре: детали

13 мая для Полтавы началось достаточно тревожно. В городе были слышны взрывы. В оперативную службу города 15-80 поступают обращения по перебоям с электро- и водоснабжением. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова в Telegram.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"По предварительной информации, в результате взрывной волны выбиты и повреждены окна в жилых домах. Самое главное по состоянию на данный момент в городские больницы обращений не было", — сообщила чиновница.

Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич уточнил, что в ночь на 13 мая вражеские войска атаковали Полтавскую общину: зафиксировано попадание вражеских БПЛА в электроподстанцию.

"Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов", — отметил глава области.

Также, по данным должностного лица, повреждено остекление близлежащих домов. Информация о травмированных пока не поступала.

Читайте на портале "Комментарии" — "перемирие" Путина оказалось ловушкой: для чего Россия использовала паузу.

Также издание "Комментарии" сообщало – после удара вражеских войск по Днепропетровской области восемь человек погибли, еще одиннадцать получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа у себя в Telegram.

На Никопольщине вражеские обстрелы подверглись Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, авто. Пострадали три человека. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний ребята на амбулаторном лечении.



