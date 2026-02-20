Росіяни атакували ферму у селі Дворічний Кут на Харківщині – поранено чоловіка, загинуло близько 100 свиней

Російські війська завдали удару по фермерському господарству у селі Дворічний Кут на Харківщині. Внаслідок атаки постраждав чоловік, а також загинуло близько 100 голів свиней. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ферма у вогні та сотня загиблих тварин: російський удар по Харківщині залишив після себе руїни

За даними рятувальників, після обстрілу виникла пожежа на даху будівлі ферми. Вогонь охопив частину покрівлі, зафіксовано суттєві руйнування господарських приміщень. Удар прийшовся по цивільному об’єкту, який не має жодного військового призначення, що вкотре підкреслює масштаб ризиків для мирного населення та аграрного сектору регіону.

У результаті атаки поранення отримав чоловік. Інформація щодо характеру травм уточнюється. Одночасно з цим втрати серед тварин виявилися значними – за попередніми підрахунками, загинуло близько сотні свиней. Для фермерського господарства це означає серйозний економічний удар.

На місці події працювали підрозділи ДСНС. Разом із рятувальниками до ліквідації наслідків обстрілу залучалися сапери служби та офіцер-рятувальник громади. Робота ускладнювалася ризиком повторних вибухів та наявністю небезпечних боєприпасів, що могли залишатися на території після атаки.

Харківщина залишається одним із регіонів, які систематично зазнають обстрілів. Під удари потрапляють не лише житлові будинки, а й об’єкти інфраструктури та сільськогосподарські підприємства. Руйнування ферм і загибель тварин мають не лише гуманітарний, а й продовольчий вимір, адже йдеться про втрати місцевого виробництва.

Фахівці наголошують, що кожен подібний обстріл створює додаткове навантаження на служби екстреного реагування та місцеві громади. Відновлення пошкоджених господарств потребує значних ресурсів і часу.

Черговий удар по цивільному об’єкту на Харківщині демонструє, що під загрозою залишаються як люди, так і аграрна галузь регіону. Наслідки таких атак вимірюються не лише зруйнованими будівлями, а й втраченими робочими місцями та знищеним майном.

