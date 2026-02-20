Россияне атаковали ферму в селе Двухлетний Угол на Харьковщине – ранены мужчины, погибли около 100 свиней

Российские войска нанесли удар по фермерскому хозяйству в селе Двухлетний Кут на Харьковщине. В результате атаки пострадал мужчина, а также погибли около 100 голов свиней. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ферма в огне и сотня погибших животных: российский удар по Харьковщине оставил после себя руины

По данным спасателей, после обстрела произошел пожар на крыше здания фермы. Огонь охватил часть кровли, зафиксированы существенные разрушения хозяйственных помещений. Удар пришелся по гражданскому объекту, не имеющему никакого военного назначения , что еще раз подчеркивает масштаб рисков для мирного населения и аграрного сектора региона.

В результате атаки ранения получил мужчина. Информация о характере травм уточняется. Одновременно с этим потери среди животных оказались значительными – по предварительным подсчетам, погибли около сотни свиней. Для фермерского хозяйства это значит серьезный экономический удар.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС. Вместе со спасателями к ликвидации последствий обстрела привлекались саперы службы и офицер-спасатель общины. Работа усугублялась риском повторных взрывов и наличием опасных боеприпасов , которые могли оставаться на территории после атаки.

Харьковщина остается одним из регионов, систематически подвергающихся обстрелам. Под удары попадают не только жилые дома, но объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные предприятия. Разрушение ферм и гибель животных имеют не только гуманитарное, но и продовольственное измерение, ведь речь идет о потерях местного производства.

Специалисты отмечают, что каждый подобный обстрел создает дополнительную нагрузку на службы экстренного реагирования и местные общины. Восстановление поврежденных хозяйств требует значительных ресурсов и времени.

Очередной удар по гражданскому объекту в Харьковской области демонстрирует, что под угрозой остаются как люди, так и аграрная отрасль региона. Последствия таких атак измеряются не только разрушенными зданиями, но и утраченными рабочими местами и уничтоженным имуществом.

