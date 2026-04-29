Росіянам варто забути про "мирний тил": у ЗСУ зробили шокуючу заяву про подальші страшні удари

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що Україна фактично позбавила Росію поняття безпечного тилу, адже сучасні дрони здатні вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів углиб території РФ. За його словами, під прицілом українських безпілотників опиняються як військові об’єкти, так і критично важлива інфраструктура, зокрема нафтопереробні підприємства.

Про це він розповів в інтерв’ю "BBC News Україна", коментуючи зміну характеру бойових дій. Бровді підкреслив, що останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність далекобійних ударів по російських цілях, особливо по об’єктах, пов’язаних із нафтогазовою галуззю, яка відіграє ключову роль у фінансуванні військових дій.

"Територія на відстані 1500 — 2000 км усередині Росії більше не є „мирним тилом“. Вільнолюбний український "птах" літає туди, коли і куди захоче", — зазначив командувач СБС, підкреслюючи, що такі можливості українських дронів змінюють саму логіку безпеки в глибокому тилу противника.

Окремо він звернув увагу на те, що удари по енергетичній інфраструктурі мають не лише військове, а й економічне значення. За словами Бровді, доходи від експорту нафти та газу Росія використовує для фінансування війни проти України, перетворюючи природні ресурси на зброю.

"Путін видобуває природні ресурси і перетворює їх на криваві долари, які потім спрямовує проти нас у вигляді „Шахедів“ і балістичних ракет", — наголосив він, пояснюючи логіку ударів по таких об’єктах.

Командувач також підкреслив, що нафтопереробні підприємства, які забезпечують військову машину РФ фінансами, розглядаються як легітимні цілі для ураження. За його словами, зниження їхньої потужності безпосередньо впливає на можливості Росії вести війну.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 28 квітня українські Сили оборони продовжили серію далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Росії на території тимчасово окупованого Криму. За інформацією Генерального штабу ЗСУ та Сил спеціальних операцій, ураження зазнали важливі об’єкти російської армії, зокрема радіолокаційна станція та склад із балістичними ракетами типу "Іскандер-М".



