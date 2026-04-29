Россиянам стоит забыть о "мирном тылу": в ВСУ сделали шокирующее заявление о последующих страшных ударах

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" заявил, что Украина фактически лишила Россию понятия безопасного тыла, ведь современные дроны способны поражать цели на расстоянии до 2000 километров вглубь территории РФ. По его словам, под прицелом украинских беспилотников оказываются как военные объекты, так и критически важная инфраструктура, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия.

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина, комментируя изменение характера боевых действий. Бровди подчеркнул, что в последнее время Украина существенно нарастила интенсивность дальнобойных ударов по российским целям, особенно по объектам, связанным с нефтегазовой отраслью, играющей ключевую роль в финансировании военных действий.

"Территория на расстоянии 1500 — 2000 км внутри России больше не является "мирным тылом". Свободолюбивая украинская "птица" летает туда, когда и куда захочет", — отметил командующий СБС, подчеркивая, что такие возможности украинских дронов меняют саму логику безопасности в глубоком тылу противника.

Отдельно он обратил внимание, что удары по энергетической инфраструктуре имеют не только военное, но и экономическое значение. По словам Бровди, доходы от экспорта нефти и газа Россия использует для финансирования войны против Украины, превращая природные ресурсы в оружие.

"Путин добывает природные ресурсы и превращает их в кровавые доллары, которые затем направляет против нас в виде "Шахедов" и баллистических ракет", — подчеркнул он, объясняя логику ударов по таким объектам.

Командующий также подчеркнул, что нефтеперерабатывающие предприятия, снабжающие военную машину РФ финансами, рассматриваются как легитимные цели для поражения. По его словам, снижение их мощности оказывает непосредственное влияние на возможности России вести войну.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 28 апреля украинские Силы обороны продолжили серию дальнобойных ударов по военной инфраструктуре России на территории временно оккупированного Крыма. По информации Генерального штаба ВСУ и Сил специальных операций, поражения потерпели важные объекты российской армии, в том числе радиолокационная станция и склад с баллистическими ракетами типа "Искандер-М".



