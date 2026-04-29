Істерику пропаганди РФ вже не приховати: на Заході шокували наслідками кампанії ЗСУ

У ніч на 28 квітня українські Сили оборони продовжили серію далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Росії на території тимчасово окупованого Криму. За інформацією Генерального штабу ЗСУ та Сил спеціальних операцій, ураження зазнали важливі об’єкти російської армії, зокрема радіолокаційна станція та склад із балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

Про ці події також повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи наслідки атак та реакцію російської сторони. Українські військові, за даними Генштабу, влучили по радіолокаційній станції поблизу населеного пункту Охотнича. Аналітики припускають, що цей об’єкт міг належати підрозділу 3-го радіотехнічного полку Повітряно-космічних сил РФ. Відстань до цілі становить близько 260 кілометрів від лінії фронту, що свідчить про можливості українських систем далекого ураження.

Окремо Сили спеціальних операцій заявили про успішне влучання по складу ракет "Іскандер-М" у районі Овражків на окупованій території Криму. Цей об’єкт розташований приблизно за 215 кілометрів від бойових позицій українських військ. Додатково супутникові дані NASA FIRMS зафіксували теплові аномалії в цьому районі, що може свідчити про масштабну пожежу або детонацію боєприпасів.

Аналітики ISW також звернули увагу на реакцію російських військових блогерів. Деякі з них публічно висловлюють сумніви щодо ефективності російської протиповітряної оборони, зокрема здатності збивати українські безпілотники над акваторією Чорного моря до їхнього наближення до Криму. Окремо порушується питання виснаження запасів зенітних ракет на тлі зростання інтенсивності ударів по півострову та Севастополю.

Експерти ISW зазначають, що регулярні проникнення українських дронів і високоточні удари по військових об’єктах свідчать про серйозні виклики для російської системи ППО, яка, ймовірно, зазнає перевантаження в умовах постійного тиску.

Як вже писали "Коментарі", 27 квітня видання Die Welt оприлюднило фрагменти виступу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час заходу в гімназії міста Марсберг. Найбільший резонанс в Україні викликала його думка про те, що потенційна мирна угода між Україною та Росією може передбачати територіальні поступки. Для частини суспільства це прозвучало як тривожний сигнал, однак, як підкреслює політолог Володимир Фесенко, говорити про "зраду" некоректно — радше йдеться про непорозуміння, яке потребує пояснення.