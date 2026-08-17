Росіянам доведеться платити за мовчання: розкрито шокуючу правду про несподіваний страх Путіна

У Росії провалилися спроби провести антивоєнні акції, тоді як економічний тиск на країну посилюється. Політолог Микола Давидюк вважає, що російське суспільство не готове відкрито протистояти режиму Володимира Путіна, хоча навіть невеликі прояви протесту викликають у Кремля страх.

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За словами Давидюка, прикладом стала історія з партією "Яблуко", яка залишалася однією з небагатьох російських політичних сил із антивоєнною риторикою. Попри це, масової підтримки вона не отримала.

"Яблуко могло стати для росіян тестом на громадянськість, але вони його не пройшли, бо на мітинги не виходять. І водночас система Путіна боїться навіть маленьких партій, які можуть показати реальний відсоток підтримки та продемонструвати падіння рейтингів влади", — заявив Давидюк.

Політолог наголошує, що пасивність населення не означає відсутності проблем у Росії. Навпаки, наслідки війни дедалі сильніше проявляються в економіці та повсякденному житті. Одним із таких сигналів він назвав нову хвилю дефіциту пального, яка поширюється з Москви на інші регіони.

"Росія вже не може забезпечити свою державу навіть таким базовим ресурсом, як бензин. Після ударів українських дронів проблеми з пальним розростаються, і друга хвиля дефіциту може бути значно сильнішою за попередню", — пояснив політолог.

Давидюк вважає, що наслідки українських ударів поступово відчуватимуть не лише російські підприємства, а й звичайні громадяни. Йдеться про дорожчі товари, складнішу логістику, обмеження на купівлю пального та погіршення якості життя. Водночас він переконаний, що Кремль намагатиметься максимально захистити великі міста, перекладаючи дефіцит на регіони.

"Війна все одно торкнеться кожного росіянина — через бензин, доставку, ціни, якість життя та можливість вільно пересуватися. Сьогодні вони можуть не виходити на протести й заплющувати очі на те, що відбувається, але наслідки війни поступово приходитимуть у кожну родину", — наголосив Давидюк.

Портал "Коментарі" вже писав, що наслідки війни, яку Росія розв’язала проти України, дедалі відчутніше позначаються на економіці самої країни-агресорки. Цього разу серйозні проблеми виникли у російських фермерів, які скаржаться на перебої з експортом зерна, зупинку елеваторів та труднощі з роботою чорноморських портів.