Наслідки війни, яку Росія розв’язала проти України, дедалі відчутніше позначаються на економіці самої країни-агресорки. Цього разу серйозні проблеми виникли у російських фермерів, які скаржаться на перебої з експортом зерна, зупинку елеваторів та труднощі з роботою чорноморських портів.

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У російських пабліках поширюються відео, на яких аграрії розповідають про критичну ситуацію. Фермери побоюються, що через проблеми з логістикою не встигнуть вивезти накопичений урожай до початку нового сезону.

Один із російських аграріїв зазначив, що час працює проти них: навіть якщо експорт відновиться, пропускної здатності портів може виявитися недостатньо.

"Може настати такий момент, коли навіть за умов експорту, який повністю працює, ми фізично не зможемо вивезти накопичене зерно до наступного врожаю, бо в експорту є певна межа", — поскаржився фермер.

Окремою проблемою стало пошкодження та зупинка великих елеваторів. Серед них — Новоросійський елеватор, роботу якого було припинено після атак українських безпілотників.

Інший російський аграрій розповів, що наразі не розуміє, як працюватиме далі. За його словами, фермери змушені терміново шукати можливість реалізувати продукцію, поки це ще можливо.

"Зараз ніхто не знає, що робити. У мене зараз вантажаться останні машини, і що буде далі, ніхто не знає", — заявив він.

Через невизначеність аграрії намагаються позбутися зерна навіть за невигідними цінами. Вони побоюються, що подальше блокування логістичних маршрутів може призвести до накопичення величезних запасів продукції.

"Фермери намагаються здати товар за будь-яку ціну, аби лише це вдалося зробити. Це триватиме невизначений термін, і ніхто не знає, коли буде покращення — і чи воно взагалі настане. Це кінець", — констатував росіянин.

Портал "Коментарі" вже писав, що Російський диктатор Володимир Путін готовий знову зустрітися зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Водночас у Кремлі очікують від Вашингтона конкретних пропозицій, які американські переговорники привезуть до Москви. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю російському виданню "Вести".