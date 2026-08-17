Россиянам придется платить за молчание: раскрыта шокирующая правда о неожиданном страхе Путина

В России провалились попытки провести антивоенные акции, в то время как экономическое давление на страну усиливается. Политолог Николай Давыдюк считает, что российское общество не готово открыто противостоять режиму Владимира Путина, хотя даже небольшие проявления протеста вызывают у Кремля страх.

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По словам Давидюка, примером послужила история с партией "Яблоко", которая оставалась одной из немногих российских политических сил с антивоенной риторикой. Несмотря на это, массовой поддержки она не получила.

"Яблоко могло стать для россиян тестом на гражданственность, но они его не прошли, потому что на митинги не выходят. И в то же время, система Путина боится даже маленьких партий, которые могут показать реальный процент поддержки и продемонстрировать падение рейтингов власти", — заявил Давидюк.

Политолог отмечает, что пассивность населения не означает отсутствия проблем в России. Напротив, последствия войны все сильнее проявляются в экономике и повседневной жизни. Одним из таких сигналов он назвал новую волну дефицита горючего, распространяющуюся из Москвы на другие регионы.

Россия уже не может обеспечить свое государство даже таким базовым ресурсом, как бензин. После ударов украинских дронов проблемы с горючим разрастаются, и вторая волна дефицита может быть значительно сильнее предыдущей", — пояснил политолог.

Давидюк считает, что последствия украинских ударов будут постепенно ощущать не только российские предприятия, но и обычные граждане. Речь идет о более дорогих товарах, более сложной логистике, ограничениях на покупку горючего и ухудшении качества жизни. В то же время он убежден, что Кремль постарается максимально защитить крупные города, перекладывая дефицит на регионы.

"Война все равно коснется каждого россиянина – через бензин, доставку, цены, качество жизни и возможность свободно передвигаться. Сегодня они могут не выходить на протесты и закрывать глаза на происходящее, но последствия войны будут постепенно приходить в каждую семью", — подчеркнул Давидюк.

Портал "Комментарии" уже писал, что последствия войны, которую Россия развязала против Украины, все ощутимее сказываются на экономике самой страны-агрессорки. На этот раз серьезные проблемы возникли у российских фермеров, которые жалуются на перебои с экспортом зерна, остановку элеваторов и сложности с работой черноморских портов.