logo_ukra

BTC/USD

124861

ETH/USD

4630.83

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіян жорстко рознесли після удару по Львову: названо кричущий нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіян жорстко рознесли після удару по Львову: названо кричущий нюанс

Джим Ловлесс поділився емоційним дописом у соцмережах про ніч, проведену в укритті, та справжню ціну безпеки Європи.

6 жовтня 2025, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Відомий британський мотиваційний спікер Джим Ловлесс, запрошений як почесний гість на Lviv Book Forum, лише-но прибувши до Львова, став свідком нічної атаки з боку Росії — масованого удару ракетами та дронами

Росіян жорстко рознесли після удару по Львову: названо кричущий нюанс

Після ночі, проведеної в укритті разом із львів’янами, Ловлесс опублікував емоційний пост у Facebook, засудивши агресора та висловивши глибоку підтримку українському народу.

У своїй розповіді він описав пережите.

"Земля сильно вібрує, і навіть у підвалі вибухи лякаюче гучні… Ось діти сплять поруч зі мною на нашому ряду твердих стільців. Їхні голови на колінах у матерів. Матері не сплять…", — зазначив він. 

Ловлесс різко охарактеризував напад на мирне місто, яке приймає міжнародний книжковий захід, назвавши його боягузливим.

"Росіяни дуже сміливі — кидають вибухівку в матерів і дітей. Вони чекають до настання ночі, щоб приховати свій сором", — написав він. 

Особливо його вразило, що удар був спрямований проти міста, яке приймало культурну подію. Це наштовхнуло спікера на глибоку думку:

"Книги лякають хуліганів", — сказав він. 

Він також емоційно відреагував на те, як тісно пов’язана безпека Європи з мужністю українців:

"Моя дитина спить спокійно у Великій Британії. Спокійно — бо українці тримають кордони Європи", — наголосив він. 

У публікації Ловлесс провів чітку грань між власним досвідом тимчасового гостя та постійною реальністю українців.

"Легко бути гостем. Менш легко бути громадянином. Це не моє місто, яке бомбардує… Це не мій чоловік на передовій чи в реабілітаційному центрі… Це не моя дитина спить у коридорі…", — додав Ловлес. 

Як вже писали "Коментарі", оточення російських загарбників у районі Добропілля становить для противника серйозну проблему, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини