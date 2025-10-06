Росіян жорстко рознесли після удару по Львову: названо кричущий нюанс

Відомий британський мотиваційний спікер Джим Ловлесс, запрошений як почесний гість на Lviv Book Forum, лише-но прибувши до Львова, став свідком нічної атаки з боку Росії — масованого удару ракетами та дронами

Після ночі, проведеної в укритті разом із львів’янами, Ловлесс опублікував емоційний пост у Facebook, засудивши агресора та висловивши глибоку підтримку українському народу.

У своїй розповіді він описав пережите.

"Земля сильно вібрує, і навіть у підвалі вибухи лякаюче гучні… Ось діти сплять поруч зі мною на нашому ряду твердих стільців. Їхні голови на колінах у матерів. Матері не сплять…", — зазначив він.

Ловлесс різко охарактеризував напад на мирне місто, яке приймає міжнародний книжковий захід, назвавши його боягузливим.

"Росіяни дуже сміливі — кидають вибухівку в матерів і дітей. Вони чекають до настання ночі, щоб приховати свій сором", — написав він.

Особливо його вразило, що удар був спрямований проти міста, яке приймало культурну подію. Це наштовхнуло спікера на глибоку думку:

"Книги лякають хуліганів", — сказав він.

Він також емоційно відреагував на те, як тісно пов’язана безпека Європи з мужністю українців:

"Моя дитина спить спокійно у Великій Британії. Спокійно — бо українці тримають кордони Європи", — наголосив він.

У публікації Ловлесс провів чітку грань між власним досвідом тимчасового гостя та постійною реальністю українців.

"Легко бути гостем. Менш легко бути громадянином. Це не моє місто, яке бомбардує… Це не мій чоловік на передовій чи в реабілітаційному центрі… Це не моя дитина спить у коридорі…", — додав Ловлес.

