Для Путіна це стане страшним ударом: названо фатальний провал окупантів в Україні
Для Путіна це стане страшним ударом: названо фатальний провал окупантів в Україні

Іван Тимочко повідомив, що російські війська намагаються прорвати блокаду в цьому районі.

6 жовтня 2025, 15:40
Автор:
Клименко Елена

Оточення російських загарбників у районі Добропілля становить для противника серйозну проблему, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Для Путіна це стане страшним ударом: названо фатальний провал окупантів в Україні

Фото: з відкритих джерел

"Російські війська на Донецькому напрямку, який вони називали пріоритетним та найбільш успішним, опинилися взагалі в оточенні. Для них морально й політично не буде прийнятно, якщо ті війська, які є зараз в оточенні, здадуться. Декілька десятків чи сотень російських солдатів у полоні, на камери – для Путіна це буде страшний удар", – зазначив Тимочко. 

Він додав, що окупанти роблять все можливе, аби зняти оточення своїх підрозділів у районі Добропілля: переміщують значні сили в цей сектор і посилили штурмову активність.

"Вони докладають усіх зусиль, щоб їм повітряним шляхом підкидати боєприпаси, продукти. Вони намагаються тримати з ними звʼязок, мотивувати, створюючи їм віру, що вони будуть деблоковані", – додав він.

Експерт підкреслив, що росіяни намагаються не лише просунутися зі своїх окупованих територій до рубежів оточення, а й розірвати його — тому Сили оборони проводять складні операції, щоб перешкодити цьому. 

"Тут багато чинників. Росіяни перемішалися з цивільними, які жили в цих населених пунктах, прикриваються ними. Тому тут дуже багато треба зробити. Тут ведеться планомірна військова операція, боротьба стратегій, аби кожна сторона досягла ініціативи", – зауважив Тимочко. 

Раніше Тимочко також пояснював, чому для росіян важливий напрямок Добропілля: вони розглядають його як можливу стартову позицiю для подальших наступів на Краматорськ і Словʼянськ і для спроб контролювати більшу частину Донеччини.  

Як вже писали "Коментарі", тимчасово окупований Крим легко зробити непридатним для життя через його велику залежність від зв’язків із зовнішнім світом, заявив у ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.



