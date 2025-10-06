Для Путина это станет страшным ударом: назван роковой провал окупантов в Украине

Окружение российских захватчиков в районе Доброполья представляет для противника серьезную проблему, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Фото: из открытых источников

"Русские войска на Донецком направлении, которое они называли приоритетным и наиболее успешным, оказались вообще в окружении. Для них морально и политически не будет приемлемо, если те войска, которые сейчас находятся в окружении, сдадутся. Несколько десятков или сотен российских солдат в плену, на камеры — для Путина это будет страшный удар".

Он добавил, что оккупанты делают все возможное, чтобы снять окружение своих подразделений в районе Доброполья: перемещают значительные силы в этот сектор и усилили штурмовую активность.

"Они прилагают все усилия, чтобы им воздушным путем подбрасывать боеприпасы, продукты. Они пытаются держать с ними связь, мотивировать, создавая им веру, что они будут деблокированы", – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что россияне пытаются не только продвинуться со своих оккупированных территорий до рубежей окружения, но и разорвать его, поэтому Силы обороны проводят сложные операции, чтобы воспрепятствовать этому.

"Здесь много факторов. Россияне перемешались с гражданскими, которые жили в этих населенных пунктах, прикрываются ими. Поэтому здесь очень многое нужно сделать. Здесь ведется планомерная военная операция, борьба стратегий, чтобы каждая сторона достигла инициативы", — отметил Тимочко.

Ранее Тимочко также объяснял, почему для россиян важно направление Доброполья: они рассматривают его как возможную стартовую позицию для дальнейших наступлений на Краматорск и Славянск и для попыток контролировать большую часть Донбасса.

