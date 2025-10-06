Россиян жестко разнесли после удара по Львову: назван вопиющий нюанс

Известный британский мотивационный спикер Джим Ловлесс, приглашенный как почетный гость на Lviv Book Forum, только прибыв во Львов, стал свидетелем ночной атаки со стороны России — массированного удара ракетами и дронами.

После ночи, проведенной в укрытии вместе с львовянами, Ловлес опубликовал эмоциональный пост в Facebook, осудив агрессора и выразив глубокую поддержку украинскому народу.

В своем рассказе он описал пережитое.

"Земля сильно вибрирует, и даже в подвале взрывы пугающе громкие… Вот дети спят рядом со мной на нашем ряду жестких стульев. Их головы на коленях у матерей. Матери не спят…", — отметил он.

Ловлесс резко охарактеризовал нападение на мирный город, принимающий международное книжное мероприятие, назвав его трусливым.

"Россияне очень смелые — бросают взрывчатку в матерей и детей. Они ждут до наступления ночи, чтобы скрыть свой стыд", — написал он.

Особенно его поразило, что удар был направлен против города, принимавшего культурное событие. Это натолкнуло спикера на глубокую мысль:

"Книги пугают хулиганов", — сказал он.

Он также эмоционально отреагировал на то, как тесно связана безопасность Европы с мужеством украинцев:

"Мой ребенок спит спокойно в Великобритании. Спокойно, потому что украинцы держат границы Европы", — подчеркнул он.

В публикации Ловлес провел четкую грань между собственным опытом временного гостя и постоянной реальностью украинцев.

"Легко быть гостем. Меньше легко быть гражданином. Это не мой город, который бомбит... Это не мой мужчина на передовой или в реабилитационном центре... Это не мой ребенок спит в коридоре...", — добавил Ловлес.

