Російські ЗМІ повідомляють, що один із командирів підрозділу "Шторм" ухвалив рішення відновити кавалерійський загін. Причиною такого кроку називають масове використання на фронті українських магнітних мін, які фактично паралізують роботу техніки, а також складні умови бездоріжжя, де коні, мовляв, здатні рухатися ефективніше.

Росіяни вчаться проводити штурми на конях

Цей випадок став показовим прикладом того, у наскільки критичній ситуації перебуває російська армія та до яких екзотичних рішень доводиться вдаватися у спробах врятувати логістику на фронті.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" у коментарі підкреслив, що українські військові вже бачили чимало "дивних" спроб окупантів вирішити логістичні проблеми: від велосипедів і мотоциклів до самокатів, віслюків та підручних візків. Частину цих рішень, хоч і з іронією, згодом брали на озброєння й українські бійці, адже у важких умовах фронту навіть примітивні методи можуть виявлятися дієвими.



Однак ідея з використанням коней, за словами військового, виглядає повним абсурдом. Він наголосив, що така "кавалерія XXI століття" не має практичних переваг і є лише неефективним витрачанням ресурсів. На думку "Алекса", повернення до методів сторічної давності лише підкреслює безвихідь і хаос у командуванні російських військ.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з аступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у коментарі BBC News заявив, що Росія найближчим часом планує нарощувати інтенсивність авіаударів по Україні та збільшувати кількість застосованих засобів ураження. За його словами, це є новим викликом не лише для України, а й для її союзників.