Росіян вчать штурмувати на конях: що про це думають українські воїни
Росіян вчать штурмувати на конях: що про це думають українські воїни

Росія від безвиході повертається до коней: ворожий командир вирішив створити «кавалерію»

30 вересня 2025, 01:37
Ткачова Марія

Російські ЗМІ повідомляють, що один із командирів підрозділу "Шторм" ухвалив рішення відновити кавалерійський загін. Причиною такого кроку називають масове використання на фронті українських магнітних мін, які фактично паралізують роботу техніки, а також складні умови бездоріжжя, де коні, мовляв, здатні рухатися ефективніше.

Росіян вчать штурмувати на конях: що про це думають українські воїни

Росіяни вчаться проводити штурми на конях

Цей випадок став показовим прикладом того, у наскільки критичній ситуації перебуває російська армія та до яких екзотичних рішень доводиться вдаватися у спробах врятувати логістику на фронті.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" у коментарі підкреслив, що українські військові вже бачили чимало "дивних" спроб окупантів вирішити логістичні проблеми: від велосипедів і мотоциклів до самокатів, віслюків та підручних візків. Частину цих рішень, хоч і з іронією, згодом брали на озброєння й українські бійці, адже у важких умовах фронту навіть примітивні методи можуть виявлятися дієвими.

Однак ідея з використанням коней, за словами військового, виглядає повним абсурдом. Він наголосив, що така "кавалерія XXI століття" не має практичних переваг і є лише неефективним витрачанням ресурсів. На думку "Алекса", повернення до методів сторічної давності лише підкреслює безвихідь і хаос у командуванні російських військ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у коментарі BBC News заявив, що Росія найближчим часом планує нарощувати інтенсивність авіаударів по Україні та збільшувати кількість застосованих засобів ураження. За його словами, це є новим викликом не лише для України, а й для її союзників.



Джерело: https://t.me/officer_33/6254
