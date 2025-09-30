logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россиян учат штурмовать на лошадях: что об этом думают украинские воины
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиян учат штурмовать на лошадях: что об этом думают украинские воины

Россия от тупика возвращается к лошадям: вражеский командир решил создать «кавалерию»

30 сентября 2025
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские СМИ сообщают, что один из командиров подразделения Шторм принял решение восстановить кавалерийский отряд. Причиной такого шага называют массовое использование на фронте украинских магнитных мин, фактически парализующих работу техники, а также сложные условия бездорожья, где лошади-де способны двигаться эффективнее.

Россиян учат штурмовать на лошадях: что об этом думают украинские воины

Россияне учатся проводить штурмы на лошадях

Этот случай стал показательным примером того, в какой критической ситуации находится российская армия и к каким экзотическим решениям приходится прибегать в попытках спасти логистику на фронте.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в комментарии подчеркнул, что украинские военные уже видели немало "странных" попыток окупантов решить логистические проблемы: от велосипедов и мотоциклов до самокатов, ишаков и подручных колясок. Часть этих решений, хоть и с иронией, впоследствии принимали на вооружение и украинские бойцы, ведь в тяжелых условиях фронта даже примитивные методы могут оказываться действенными.

Однако идея с использованием лошадей, по словам военного, выглядит полным абсурдом. Он подчеркнул, что такая "кавалерия XXI века" не имеет практических преимуществ и является неэффективным расходованием ресурсов. По мнению "Алекса", возвращение к методам исторической давности лишь подчеркивает безысходность и хаос в командовании российских войск.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии BBC News заявил, что Россия в ближайшее время планирует наращивать интенсивность авиаударов по Украине и увеличивать количество примененных средств поражения. По его словам, это новый вызов не только для Украины, но и для ее союзников.



Источник: https://t.me/officer_33/6254
