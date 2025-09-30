Рубрики
Российские СМИ сообщают, что один из командиров подразделения Шторм принял решение восстановить кавалерийский отряд. Причиной такого шага называют массовое использование на фронте украинских магнитных мин, фактически парализующих работу техники, а также сложные условия бездорожья, где лошади-де способны двигаться эффективнее.
Россияне учатся проводить штурмы на лошадях
Этот случай стал показательным примером того, в какой критической ситуации находится российская армия и к каким экзотическим решениям приходится прибегать в попытках спасти логистику на фронте.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в комментарии подчеркнул, что украинские военные уже видели немало "странных" попыток окупантов решить логистические проблемы: от велосипедов и мотоциклов до самокатов, ишаков и подручных колясок. Часть этих решений, хоть и с иронией, впоследствии принимали на вооружение и украинские бойцы, ведь в тяжелых условиях фронта даже примитивные методы могут оказываться действенными.
Однако идея с использованием лошадей, по словам военного, выглядит полным абсурдом. Он подчеркнул, что такая "кавалерия XXI века" не имеет практических преимуществ и является неэффективным расходованием ресурсов. По мнению "Алекса", возвращение к методам исторической давности лишь подчеркивает безысходность и хаос в командовании российских войск.