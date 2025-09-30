Куди росіяни будуть бити найближчим часом

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у коментарі BBC News заявив, що Росія найближчим часом планує нарощувати інтенсивність авіаударів по Україні та збільшувати кількість застосованих засобів ураження. За його словами, це є новим викликом не лише для України, а й для її союзників.

Що відомо про майбутні російські атаки

Гаврилюк наголосив, що удари по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках переслідують мету чинити сильний психологічний тиск на українське суспільство. У зв’язку з цим він підкреслив критичну необхідність у посиленні систем протиповітряної оборони.

Україна звернулася до партнерів із проханням надати щонайменше десять додаткових комплексів Patriot. Чиновник підтвердив, що "є рух у цьому напрямку", але деталей не розкрив.

Водночас він утримався від прямої оцінки щодо дефіциту боєприпасів і ракет для захисту неба, лише уточнивши, що Patriot в Україні застосовують виключно для знищення російських балістичних ракет.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 29 вересня організація NetBlocks повідомила про повне відключення інтернету на території Афганістану. Крім того, в країні зник і мобільний зв’язок, через що держава фактично опинилася в інформаційній ізоляції.

Опозиційне видання KabulNow підтвердило, що надання інтернет-послуг припинено по всій країні. Спершу мобільна мережа працювала в обмеженому режимі, проте згодом і її повністю відключили. За даними ЗМІ, "Талібан" раніше вже обмежував доступ до інтернету, однак це перший випадок в історії Афганістану, коли повністю зникли і мобільний зв’язок, і мережа.

