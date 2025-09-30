Куди росіяни будуть бити найближчим часом

Рубрики
Ткачова Марія
Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у коментарі BBC News заявив, що Росія найближчим часом планує нарощувати інтенсивність авіаударів по Україні та збільшувати кількість застосованих засобів ураження. За його словами, це є новим викликом не лише для України, а й для її союзників.
Що відомо про майбутні російські атаки
Гаврилюк наголосив, що удари по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках переслідують мету чинити сильний психологічний тиск на українське суспільство. У зв’язку з цим він підкреслив критичну необхідність у посиленні систем протиповітряної оборони.
Україна звернулася до партнерів із проханням надати щонайменше десять додаткових комплексів Patriot. Чиновник підтвердив, що "є рух у цьому напрямку", але деталей не розкрив.
Водночас він утримався від прямої оцінки щодо дефіциту боєприпасів і ракет для захисту неба, лише уточнивши, що Patriot в Україні застосовують виключно для знищення російських балістичних ракет.