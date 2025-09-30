logo_ukra

BTC/USD

114252

ETH/USD

4228.47

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Куди росіяни будуть бити найближчим часом
commentss НОВИНИ Всі новини

Куди росіяни будуть бити найближчим часом

Росія посилює повітряні удари: Україні терміново потрібні додаткові Patriot

30 вересня 2025, 01:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у коментарі BBC News заявив, що Росія найближчим часом планує нарощувати інтенсивність авіаударів по Україні та збільшувати кількість застосованих засобів ураження. За його словами, це є новим викликом не лише для України, а й для її союзників.

Куди росіяни будуть бити найближчим часом

Що відомо про майбутні російські атаки

Гаврилюк наголосив, що удари по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках переслідують мету чинити сильний психологічний тиск на українське суспільство. У зв’язку з цим він підкреслив критичну необхідність у посиленні систем протиповітряної оборони.

Україна звернулася до партнерів із проханням надати щонайменше десять додаткових комплексів Patriot. Чиновник підтвердив, що "є рух у цьому напрямку", але деталей не розкрив.

Водночас він утримався від прямої оцінки щодо дефіциту боєприпасів і ракет для захисту неба, лише уточнивши, що Patriot в Україні застосовують виключно для знищення російських балістичних ракет.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 29 вересня організація NetBlocks повідомила про повне відключення інтернету на території Афганістану. Крім того, в країні зник і мобільний зв’язок, через що держава фактично опинилася в інформаційній ізоляції.
Опозиційне видання KabulNow підтвердило, що надання інтернет-послуг припинено по всій країні. Спершу мобільна мережа працювала в обмеженому режимі, проте згодом і її повністю відключили. За даними ЗМІ, "Талібан" раніше вже обмежував доступ до інтернету, однак це перший випадок в історії Афганістану, коли повністю зникли і мобільний зв’язок, і мережа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bbc.com/russian/articles/cwyrvd441ypo
Теги:

Новини

Всі новини