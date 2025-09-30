Куда россияне будут бить в ближайшее время

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии ВВС News заявил, что Россия в ближайшее время планирует наращивать интенсивность авиаударов по Украине и увеличивать количество применяемых средств поражения. По его словам, это новый вызов не только для Украины, но и для ее союзников.

Что известно о будущих российских атаках

Гаврилюк подчеркнул, что удары по энергетической инфраструктуре и жилым домам преследуют цель оказывать сильное психологическое давление на украинское общество. В этой связи он подчеркнул критическую необходимость в усилении систем противовоздушной обороны.

Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить минимум десять дополнительных комплексов Patriot. Чиновник подтвердил, что "есть движение в этом направлении", но деталей не раскрыл.

В то же время он воздержался от прямой оценки дефицита боеприпасов и ракет для защиты неба, лишь уточнив, что Patriot в Украине применяют исключительно для уничтожения российских баллистических ракет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 29 сентября организация NetBlocks сообщила о полном отключении интернета на территории Афганистана. Кроме того, в стране исчезла и мобильная связь, из-за чего государство фактически оказалось в информационной изоляции.

Оппозиционное издание KabulNow подтвердило, что предоставление интернет-услуг приостановлено по всей стране. Сначала мобильная сеть работала в ограниченном режиме, однако впоследствии ее полностью отключили. По данным СМИ, "Талибан" ранее уже ограничивал доступ к интернету, однако это первый случай в истории Афганистана, когда полностью исчезла и мобильная связь, и сеть.

