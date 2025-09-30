Куда россияне будут бить в ближайшее время

Рубрики
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии ВВС News заявил, что Россия в ближайшее время планирует наращивать интенсивность авиаударов по Украине и увеличивать количество применяемых средств поражения. По его словам, это новый вызов не только для Украины, но и для ее союзников.
Что известно о будущих российских атаках
Гаврилюк подчеркнул, что удары по энергетической инфраструктуре и жилым домам преследуют цель оказывать сильное психологическое давление на украинское общество. В этой связи он подчеркнул критическую необходимость в усилении систем противовоздушной обороны.
Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить минимум десять дополнительных комплексов Patriot. Чиновник подтвердил, что "есть движение в этом направлении", но деталей не раскрыл.
В то же время он воздержался от прямой оценки дефицита боеприпасов и ракет для защиты неба, лишь уточнив, что Patriot в Украине применяют исключительно для уничтожения российских баллистических ракет.