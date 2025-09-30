logo_ukra

Яку країну погрузили в ізоляцію: повністю зник інтернет та мобільний звʼязок
НОВИНИ

Яку країну погрузили в ізоляцію: повністю зник інтернет та мобільний звʼязок

Афганістан відрізали від світу: «Талібан» повністю вимкнув інтернет і мобільний зв’язок

30 вересня 2025, 01:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

29 вересня організація NetBlocks повідомила про повне відключення інтернету на території Афганістану. Крім того, в країні зник і мобільний зв’язок, через що держава фактично опинилася в інформаційній ізоляції.

Яку країну погрузили в ізоляцію: повністю зник інтернет та мобільний звʼязок

Афганістан відрізання від світу: немає інтернету та звʼязку

Опозиційне видання KabulNow підтвердило, що надання інтернет-послуг припинено по всій країні. Спершу мобільна мережа працювала в обмеженому режимі, проте згодом і її повністю відключили.

За даними ЗМІ, "Талібан" раніше вже обмежував доступ до інтернету, однак це перший випадок в історії Афганістану, коли повністю зникли і мобільний зв’язок, і мережа.

Офіційних пояснень таліби не надали. Водночас минулого тижня деякі їхні представники заявляли, що обмеження доступу до інтернету нібито потрібне для "запобігання аморальній діяльності".

Аналітики відзначають: повне відключення зв’язку може стати інструментом придушення свободи слова та контролю над суспільством. У коментарях західних медіа звучить теза, що дії "Талібану" є показовими й можуть надихати авторитарні режими, зокрема путінський.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському місті Карачев Брянської області припинив роботу завод "Електродеталь" після ракетного удару. Про це повідомили російські медіа з посиланням на джерела.
За даними видання ASTRA, по підприємству вдарили щонайменше дві крилаті ракети. У ВМС ЗСУ раніше заявляли про застосування ракет "Нептун". Внаслідок атаки пошкоджено будівлю котельні та цех зі збирання електричних роз’ємів, а також спалахнула пожежа. Постраждали двоє працівників заводу. 
Підприємство спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів, які використовуються в авіакосмічній, електронній та приладобудівній галузях.



Джерело: https://x.com/netblocks/status/1972679896729014371
