Яку країну погрузили в ізоляцію: повністю зник інтернет та мобільний звʼязок

29 вересня організація NetBlocks повідомила про повне відключення інтернету на території Афганістану. Крім того, в країні зник і мобільний зв’язок, через що держава фактично опинилася в інформаційній ізоляції.

Афганістан відрізання від світу: немає інтернету та звʼязку

Опозиційне видання KabulNow підтвердило, що надання інтернет-послуг припинено по всій країні. Спершу мобільна мережа працювала в обмеженому режимі, проте згодом і її повністю відключили.

За даними ЗМІ, "Талібан" раніше вже обмежував доступ до інтернету, однак це перший випадок в історії Афганістану, коли повністю зникли і мобільний зв’язок, і мережа.

Офіційних пояснень таліби не надали. Водночас минулого тижня деякі їхні представники заявляли, що обмеження доступу до інтернету нібито потрібне для "запобігання аморальній діяльності".

Аналітики відзначають: повне відключення зв’язку може стати інструментом придушення свободи слова та контролю над суспільством. У коментарях західних медіа звучить теза, що дії "Талібану" є показовими й можуть надихати авторитарні режими, зокрема путінський.

