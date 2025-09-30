Какую страну погрузили в изоляцию: полностью исчез интернет и мобильная связь

Рубрики
Ткачова Марія
29 сентября организация NetBlocks сообщила о полном отключении интернета на территории Афганистана. Кроме того, в стране исчезла и мобильная связь, из-за чего государство фактически оказалось в информационной изоляции.
Афганистан отрезан от мира: нет интернета и связи
Оппозиционное издание KabulNow подтвердило, что предоставление интернет-услуг приостановлено по всей стране. Сначала мобильная сеть работала в ограниченном режиме, однако впоследствии ее полностью отключили.
По данным СМИ, "Талибан" ранее уже ограничивал доступ к интернету, однако это первый случай в истории Афганистана, когда полностью исчезли и мобильная связь, и сеть.
Официальные объяснения талибы не предоставили. В то же время, на прошлой неделе некоторые их представители заявляли, что ограничение доступа к интернету якобы нужно для "предотвращения аморальной деятельности".
Аналитики отмечают, что полное отключение связи может стать инструментом подавления свободы слова и контроля над обществом. В комментариях западных медиа звучит тезис, что действия "Талибана" показательны и могут вдохновлять авторитарные режимы, в том числе Путинский.