Росія у вогні через українську атаку: наслідки

У російському місті Карачев Брянської області припинив роботу завод "Електродеталь" після ракетного удару. Про це повідомили російські медіа з посиланням на джерела.

«Карачевський завод» припинив роботу через українську атаку

За даними видання ASTRA, по підприємству вдарили щонайменше дві крилаті ракети. У ВМС ЗСУ раніше заявляли про застосування ракет "Нептун". Внаслідок атаки пошкоджено будівлю котельні та цех зі збирання електричних роз’ємів, а також спалахнула пожежа. Постраждали двоє працівників заводу.

Підприємство спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів, які використовуються в авіакосмічній, електронній та приладобудівній галузях.

