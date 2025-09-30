Чому Данія запросила українських військових

У Данії стартували спільні українсько-данські навчання "Крила оборони", основна мета яких — відпрацювання дій проти ударних безпілотників.

Україна вчить Данію збивати дрони

До країни прибула група українських фахівців із протидії БпЛА. Вони долучилися до тренувань, організованих данськими партнерами після повідомлень про появу невідомих дронів у небі над державою.

Протягом тижня військові двох країн працюватимуть над практичними завданнями, обмінюватимуться знаннями та досвідом, щоб підвищити ефективність реагування на повітряні загрози.

Ці навчання розглядаються як важливий етап зміцнення взаємосумісності між Збройними Силами України та Данії. Співпраця також має стратегічне значення для посилення безпеки в регіоні та консолідації зусиль Європи у протидії викликам сучасної війни.

