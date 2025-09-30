Почему Дания пригласила украинских военных

В Дании стартовали совместные украино-датские учения "Крылья обороны", основная цель которых – отработка действий против ударных беспилотников.

Украина учит Данию сбивать дроны

В страну прибыла группа украинских специалистов по противодействию БПЛА. Они приобщились к тренировкам, организованным датскими партнерами после сообщений о появлении неизвестных дронов в небе над государством.

В течение недели военные двух стран будут работать над практическими задачами, обмениваться знаниями и опытом, чтобы повысить эффективность реагирования на воздушные угрозы.

Эти учения рассматриваются как важный этап укрепления взаимосовместимости между вооруженными силами Украины и Дании. Сотрудничество также имеет стратегическое значение для усиления безопасности в регионе и консолидации усилий Европы по противодействию вызовам современной войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в оккупированном Крыму с 29 сентября начали действовать ограничения на отпуск горючего на автозаправках. Теперь водители могут приобрести не более 30 литров бензина "в одни руки".

Об этом объявил подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов после совещания с местными нефтетрейдерами. Он призвал жителей не делать запасы и заправляться в привычном режиме. Кроме того, было принято решение зафиксировать цены на топливо на 30 дней. В частности, стоимость бензина АИ-92 установили на уровне 70 рублей за литр, АИ-95 – 76 рублей, дизельного горючего – 75 рублей.





Также обещают ежедневно публиковать на сайте "Минтопэнерго Крыма" перечень АЗС, где горючее есть. Эти меры стали реакцией оккупационных властей на перебои со снабжением горючего, которые в последние недели вызвали дефицит и очереди на заправках.

