Жорстокі ліміти на бензин у Криму: черги зростають за секунди

В окупованому Криму з 29 вересня почали діяти обмеження на відпуск пального на автозаправках. Тепер водії можуть придбати не більше ніж 30 літрів бензину "в одні руки".

Ліміти на бензин в Криму

Про це оголосив підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов після наради з місцевими нафтотрейдерами. Він закликав мешканців не робити запасів та заправлятися у звичному режимі.

Крім того, було ухвалено рішення зафіксувати ціни на пальне на 30 днів. Зокрема, вартість бензину АІ-92 встановили на рівні 70 рублів за літр, АІ-95 — 76 рублів, дизельного пального — 75 рублів.

Також обіцяють щоденно публікувати на сайті "Мінпаливенерго Криму" перелік АЗС, де пальне є у наявності.

Ці заходи стали реакцією окупаційної влади на перебої з постачанням пального, які останніми тижнями спричинили дефіцит та черги на заправках.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 29 вересня Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції щодо запобігання катуванням. Ініціатива належала самому диктатору: її внесли до Держдуми, де депутати підтримали документ одноголосно.

Кремль пояснив цей крок тим, що ще з грудня 2023 року у РФ немає представника в Європейському комітеті з питань запобігання катуванням та нелюдському поводженню.





Правозахисники проєкту "Первый отдел" наголошують, що після денонсації конвенції міжнародні інспектори більше не матимуть доступу до російських тюрем. Це означає фактичне зникнення зовнішнього контролю за умовами утримання ув’язнених: відтепер усе залежатиме лише від російської пенітенціарної служби та судів. Відповідно, міжнародний тиск на Москву у сфері прав людини суттєво зменшиться.

