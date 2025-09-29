Жестокие лимиты на бензин в Крыму: очереди растут за секунды

В оккупированном Крыму с 29 сентября начали действовать ограничения на отпуск горючего на автозаправках. Теперь водители могут приобрести не более 30 литров бензина "в одни руки".

Лимиты на бензин в Крыму

Об этом объявил подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов после совещания с местными нефтетрейдерами. Он призвал жителей не делать запасы и заправляться в привычном режиме.

Кроме того, было принято решение зафиксировать цены на топливо на 30 дней. В частности, стоимость бензина АИ-92 установили на уровне 70 рублей за литр, АИ-95 – 76 рублей, дизельного горючего – 75 рублей.

Также обещают ежедневно публиковать на сайте "Минтопэнерго Крыма" перечень АЗС, где горючее есть.

Эти меры стали реакцией оккупационных властей на перебои со снабжением горючего, которые в последние недели вызвали дефицит и очереди на заправках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 29 сентября Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предотвращению пыток. Инициатива принадлежала самому диктатору: ее внесли в Госдуму, где депутаты поддержали документ единогласно.

Кремль объяснил этот шаг тем, что еще с декабря 2023 года у РФ нет представителя в Европейском комитете по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения.





Правозащитники проекта "Первый отдел" отмечают, что после денонсации конвенции международные инспекторы больше не будут иметь доступ к российским тюрем. Это означает фактическое исчезновение внешнего контроля за условиями содержания заключенных: теперь все будет зависеть только от российской пенитенциарной службы и судов. Соответственно, международное давление на Москву в области прав человека существенно снизится.

