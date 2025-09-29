РФ виходить із конвенції проти катувань: про що це свідчить

29 вересня Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції щодо запобігання катуванням. Ініціатива належала самому диктатору: її внесли до Держдуми, де депутати підтримали документ одноголосно.

Путін офіційно зняв міжнародний контроль із російських тюрем

Кремль пояснив цей крок тим, що ще з грудня 2023 року у РФ немає представника в Європейському комітеті з питань запобігання катуванням та нелюдському поводженню.

Правозахисники проєкту "Первый отдел" наголошують, що після денонсації конвенції міжнародні інспектори більше не матимуть доступу до російських тюрем. Це означає фактичне зникнення зовнішнього контролю за умовами утримання ув’язнених: відтепер усе залежатиме лише від російської пенітенціарної служби та судів. Відповідно, міжнародний тиск на Москву у сфері прав людини суттєво зменшиться.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року Росію виключили з Ради Європи після 26 років членства. Попри це, країна ще тривалий час залишалася стороною Європейського комітету із запобігання катуванням. У серпні 2025-го уряд Михайла Мішустіна вже подав проєкт постанови про вихід із конвенції.

Цей крок відбувся на тлі чергових викриттів: у вересневому звіті ОБСЄ задокументовано систематичні тортури та жорстоке поводження з українськими військовополоненими з боку Росії.

