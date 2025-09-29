Блогерка Софія Стужук обурена: що каже стосовно підозри

Блогерка Софія Левданська, більш відома як Софія Стужук, публічно відреагувала на повідомлення у ЗМІ та соцмережах про нібито відкриття проти неї кримінальної справи за ухилення від сплати податків.

Стужук висловилася щодо підозри

У своєму зверненні вона заявила, що жодного офіційного повідомлення про підозру не отримувала. За її словами, інформація з’явилася несподівано через "телеграм-канали" та не має під собою юридичних підстав.

Стужук наголосила, що з 2018 по 2022 рік вела підприємницьку діяльність як ФОП третьої групи, справно сплачувала податки, а у 2023 році офіційно закрила ФОП, що було б неможливо без подання звітності та погашення зобов’язань. Вона також повідомила, що ще навесні 2022 року її рахунки у Приватбанку, Монобанку та доступ до "Дії" були заблоковані, а претензій від податкових органів за час перебування за кордоном вона ніколи не отримувала.

Блогерка вважає появу звинувачень саме зараз "дивним збігом", пов’язаним із політичною ситуацією та, на її думку, черговою хвилею атак на публічних осіб. Вона назвала ці матеріали спробою дискредитації та "політизованою медійною атакою".

