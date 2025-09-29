Шеф-кухар планувала нещадно отруїти російських військових

В тимчасово окупованому Севастополі російська фсб повідомила про затримання місцевої мешканки 1980 року народження, яка працювала шеф-кухарем у закладі громадського харчування.

Кухарка хотіла отруїти окупантів

За версією спецслужби, жінку звинувачують у співпраці з українською воєнною розвідкою. Зокрема, вона нібито передавала інформацію про дислокацію кораблів Чорноморського флоту рф та мала намір “отруїти” російських військових, які перебували на території міста.

Окупаційна влада відкрила проти неї кримінальне провадження за статтею “державна зрада”. Затриману відправили під арешт, справу планують передати до суду підконтрольного росії.

Водночас слід нагадати, що подібні повідомлення російських спецслужб часто носять пропагандистський характер і спрямовані на залякування населення окупованого Криму.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Київщині прокуратура завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо депутата місцевої ради Обухівського району. Його підозрюють у тому, що він, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, спричинив дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим.

За даними слідства, інцидент стався 27 липня у місті Кагарлик. Керуючи автомобілем напідпитку, обранець не дотримався правил безпеки та зіткнувся з мотоциклом, яким керував неповнолітній. Хлопець зупинився на перехресті, аби пропустити зустрічні авто, проте водій у стані сп’яніння не знизив швидкість і вдарив транспортний засіб. Унаслідок аварії неповнолітній отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

