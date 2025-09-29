logo

Главная Новости Общество Война с Россией Шеф-повар планировала беспощадно отравить российских военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Шеф-повар планировала беспощадно отравить российских военных

Арест в Севастополе: оккупанты заявили о "покушении" шеф-кухарки

29 сентября 2025, 19:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во временно оккупированном Севастополе российская ФСБ сообщила о задержании местной жительницы 1980 года рождения, работавшей шеф-поваром в общепите.

Шеф-повар планировала беспощадно отравить российских военных

Повар хотела отравить оккупантов

По версии спецслужбы, женщина обвиняется в сотрудничестве с украинской военной разведкой. В частности, она якобы передавала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота России и намеревалась "отравить" находившихся на территории города российских военных.

Оккупационные власти открыли против нее уголовное производство по статье "государственная измена". Задержанную отправили под арест, дело планируют передать в суд подконтрольного России.

В то же время следует напомнить, что подобные сообщения российских спецслужб часто носят пропагандистский характер и направлены на устрашение населения оккупированного Крыма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киевской области прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата местного совета Обуховского района. Его подозревают в том, что он, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вызвал дорожно-транспортное происшествие с потерпевшим.
По данным следствия, инцидент произошел 27 июля в городе Кагарлык. Управляя подвыпившим автомобилем, избранник не соблюдал правила безопасности и столкнулся с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний. Парень остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречные автомобили, однако водитель в состоянии опьянения не снизил скорость и ударил транспортное средство. В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения средней тяжести.



Источник: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10440415%40fsbMessage.html
