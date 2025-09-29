Блоггерша София Стужук возмущена: что говорит о подозрении

Рубрики
Блоггерша София Левданская, более известная как София Стужук, публично отреагировала на сообщения в СМИ и соцсетях о якобы возбуждении против нее уголовного дела за уклонение от уплаты налогов.
Стужук высказалась касаемо подозрения
В своем обращении она заявила, что никакого официального уведомления о подозрении не получала. По ее словам, информация появилась неожиданно из-за "телеграмм-каналов" и не имеет под собой юридических оснований.
Стужук подчеркнула, что с 2018 по 2022 год вела предпринимательскую деятельность как ФЛП третьей группы, исправно платила налоги, а в 2023 году официально закрыла ФЛП, что было бы невозможно без предоставления отчетности и погашения обязательств. Она также сообщила, что еще весной 2022 ее счета в Приватбанке, Монобанке и доступ к "Действия" были заблокированы, а претензий от налоговых органов за время пребывания за границей она никогда не получала.
Блогерка считает появление обвинений именно сейчас "странным совпадением", связанным с политической ситуацией и, по ее мнению, очередной волной атак на публичных лиц. Она назвала эти материалы попыткой дискредитации и "политизированной медийной атакой".