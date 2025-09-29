РФ выходит из конвенции против пыток: о чем это свидетельствует

29 сентября Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предотвращению пыток. Инициатива принадлежала самому диктатору: ее внесли в Госдуму, где депутаты поддержали документ единогласно.

Путин официально снял международный контроль с российских тюрем

Кремль объяснил этот шаг тем, что еще с декабря 2023 года у РФ нет представителя в Европейском комитете по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения.

Правозащитники проекта "Первый отдел" подчеркивают, что после денонсации конвенции у международных инспекторов больше нет доступа к российским тюрем. Это означает фактическое исчезновение внешнего контроля за условиями содержания заключенных: теперь все будет зависеть только от российской пенитенциарной службы и судов. Соответственно, международное давление на Москву в области прав человека существенно снизится.

Напомним, 16 марта 2022 года Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. Несмотря на это, страна еще долго оставалась стороной Европейского комитета по предотвращению пыток. В августе 2025-го правительство Михаила Мишустина уже подало проект постановления о выходе из конвенции.

Этот шаг состоялся на фоне очередных разоблачений: в сентябрьском отчете ОБСЕ задокументированы систематические пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными со стороны России.

