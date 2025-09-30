Россия в огне из-за украинской атаки: последствия

В российском городе Карачев Брянской области прекратил работу завод "Электродеталь" после ракетного удара. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.

«Карачевский завод» прекратил работу из-за украинской атаки

По данным издания ASTRA, по предприятию ударили по меньшей мере две крылатые ракеты. В ВМС ВСУ ранее заявляли о применении ракет "Нептун". В результате атаки повреждено здание котельной и цех по сбору электрических разъемов, а также вспыхнул пожар. Пострадали два работника завода.

Предприятие специализируется на производстве электрических разъемов, которые используются в авиакосмической, электронной и приборостроительной отраслях.

