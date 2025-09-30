logo

Россия в огне из-за украинской атаки: последствия

В Брянской области остановился завод после ракетной атаки

30 сентября 2025, 00:37
В российском городе Карачев Брянской области прекратил работу завод "Электродеталь" после ракетного удара. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.                          

Россия в огне из-за украинской атаки: последствия

«Карачевский завод» прекратил работу из-за украинской атаки

По данным издания ASTRA, по предприятию ударили по меньшей мере две крылатые ракеты. В ВМС ВСУ ранее заявляли о применении ракет "Нептун". В результате атаки повреждено здание котельной и цех по сбору электрических разъемов, а также вспыхнул пожар. Пострадали два работника завода.                                

Предприятие специализируется на производстве электрических разъемов, которые используются в авиакосмической, электронной и приборостроительной отраслях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Дании стартовали совместные украино-датские учения "Крылья обороны", основная цель которых — отработка действий против ударных беспилотников.
В страну прибыла группа украинских специалистов по противодействию БПЛА. Они приобщились к тренировкам, организованным датскими партнерами после сообщений о появлении неизвестных дронов в небе над государством. В течение недели военные двух стран будут работать над практическими задачами, обмениваться знаниями и опытом, чтобы повысить эффективность реагирования на воздушные угрозы. Эти учения рассматриваются как важный этап укрепления взаимосовместимости между вооруженными силами Украины и Дании. Сотрудничество также имеет стратегическое значение для усиления безопасности в регионе и консолидации усилий Европы по противодействию вызовам современной войны.



