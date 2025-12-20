"Росіян стає все більше": Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на полі бою та розповів про свою нещодавню поїздку до Куп'янська.

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За йог словами, ситуація на полі бою "складна". Українського президента цитує "Польське радіо 24".

"Росіян стає все більше, стає все важче", — зазначив Зеленський.

Президент також прокоментував свою поїздку до Куп'янська. За його словами, місто зараз є стратегічною ціллю ворога.

"Я прибув до Куп’янська, ситуація справді була складною. Лінія фронту була дуже близько. Однак наші збройні сили контролюють Куп’янськ", — наголосив Зеленський.

Президент також розповів, що війська загарбників зараз чинять величезний тиск на фронті.

"Вони, безсумнівно, можуть знищити одне село, інше. Вони можуть туди зайти. Ми зробимо все, щоб врятувати життя наших солдатів, бо понад усе ми повинні мати збройну силу. Це не означає, що ми готові здатися", — додав Зеленський.

