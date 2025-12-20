logo_ukra

"Росіян стає все більше": Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті

За словами Володимира Зеленського, війська РФ зараз чинять величезний тиск на фронті

20 грудня 2025, 00:47
Автор:
Маламура Сергій

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на полі бою та розповів про свою нещодавню поїздку до Куп'янська. 

"Росіян стає все більше": Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За йог словами, ситуація на полі бою "складна". Українського президента цитує "Польське радіо 24".

"Росіян стає все більше, стає все важче", — зазначив Зеленський.

Президент також прокоментував свою поїздку до Куп'янська. За його словами, місто зараз є стратегічною ціллю ворога.

"Я прибув до Куп’янська, ситуація справді була складною. Лінія фронту була дуже близько. Однак наші збройні сили контролюють Куп’янськ", — наголосив Зеленський. 

Президент також розповів, що війська загарбників зараз чинять величезний тиск на фронті. 

"Вони, безсумнівно, можуть знищити одне село, інше. Вони можуть туди зайти. Ми зробимо все, щоб врятувати життя наших солдатів, бо понад усе ми повинні мати збройну силу. Це не означає, що ми готові здатися", — додав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", аналітичні матеріали американських спецслужб свідчать, що стратегічні цілі диктатора РФ Володимира Путіна значно ширші, ніж окупація Донбасу, Херсонської чи Запорізької областей. 

За оцінками розвідки, Кремль прагне встановити контроль над усією Україною, а в перспективі — повернути під свій вплив простір колишнього СРСР. Перші у планах – країни Балтії. Про це повідомили західні ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з даними американської розвідки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть виконувати роль посередника між Україною та Росією і не мають наміру нав’язувати сторонам готові рішення щодо мирної угоди. За словами Рубіо, поки немає підстав очікувати капітуляції ані України, ані Росії, тому єдиним реалістичним варіантом завершення війни залишається переговорний процес.



Джерело: https://polskieradio24.pl/artykul/3623710,wywiad-z-zelenskim-padly-slowa-do-polakow-zawsze-bylismy-wdzieczni
