"Россиян становится все больше": Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на поле боя и рассказал о своей недавней поездке в Купянск.

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация на поле боя "сложная". Украинского президента цитирует "Польское радио 24".

"Россиян становится все больше, становится все труднее", – отметил Зеленский.

Президент также прокомментировал свою поездку в Купянск. По его словам, город сейчас является стратегической целью врага.

"Я прибыл в Купянск, ситуация действительно была сложной. Линия фронта была очень близка. Однако наши вооруженные силы контролируют Купянск", — подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал, что войска захватчиков сейчас оказывают огромное давление на фронте.

"Они, несомненно, могут уничтожить одну деревню, другую. Они могут туда зайти. Мы сделаем все, чтобы спасти жизнь наших солдат, потому что больше всего мы должны иметь вооруженную силу. Это не значит, что мы готовы сдаться", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", аналитические материалы американских спецслужб свидетельствуют, что стратегические цели диктатора РФ Владимира Путина значительно шире, чем оккупация Донбасса, Херсонской или Запорожской областей.

По оценкам разведки, Кремль стремится установить контроль над всей Украиной, а в перспективе вернуть под свое влияние пространство бывшего СССР. Первые в планах – страны Балтии. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Читайте на портале "Комментарии" — государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся выполнять роль посредника между Украиной и Россией и не намерены навязывать сторонам готовые решения по мирному соглашению. По словам Рубио, пока нет оснований ожидать капитуляции ни Украины, ни России, поэтому единственным реалистическим вариантом завершения войны остается переговорный процесс.