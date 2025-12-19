«Обидві сторони мають щось віддати»: у США завили про прогрес у мирних переговорах

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть виконувати роль посередника між Україною та Росією і не мають наміру нав’язувати сторонам готові рішення щодо мирної угоди.

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

На пресконференції у п’ятницю Рубіо зазначив, що воєнні конфлікти зазвичай завершуються або повною поразкою однієї зі сторін, або шляхом домовленостей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Рубіо, поки немає підстав очікувати капітуляції ані України, ані Росії, тому єдиним реалістичним варіантом завершення війни залишається переговорний процес.

"Переговори про врегулювання вимагають двох речей: обидві сторони мають щось отримати і обидві сторони мають щось віддати, і ми намагаємося з'ясувати, що може віддати Росія і що вона очікує отримати, що може віддати Україна і що вона очікує отримати", — сказав Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що Сполучені Штати не ухвалюватимуть рішень замість учасників конфлікту. Остаточне слово, за його словами, залишатиметься за Києвом і Москвою.

"Ось яку роль ми намагаємося відіграти в цьому процесі, і саме тому ви бачите так багато зустрічей. Мова не йде про нав'язування комусь угоди. Йдеться про визначення того, чого обидві сторони очікують і чого потребують, і що обидві сторони готові дати в обмін на це, а також про з'ясування, чи можуть ці дві речі перетинатися. І, звичайно, це вимагає багато часу і великої праці", — сказав Рубіо.

Водночас він зауважив, що переговори вже дали певні результати. Держсекретар вважає, що "прогрес є, але роботи ще багато". За його словами, як правило, найважчі питання "завжди залишають на завершальний етап".

Як повідомляв портал "Коментарі", посол США при НАТО Метт Вітакер наголосив, що адміністрація президента США Дональда Трампа докладає максимум зусиль для досягнення мирного врегулювання в Україні. Однак Київ має зберігати готовність до продовження бойових дій у наступному році. За його словами, важливою можливістю для припинення війни може стати зустріч з російською делегацією, запланована на найближчі вихідні в Маямі.