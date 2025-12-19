«Обе стороны должны что-то отдать»: в США заявили о прогрессе в мирных переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся выполнять роль посредника между Украиной и Россией и не намерены навязывать сторонам готовые решения по мирному соглашению.

Государственный секретарь США Марк Рубио. Фото: из открытых источников

На пресс-конференции в пятницу Рубио отметил, что военные конфликты обычно завершаются либо полным поражением одной из сторон, либо путем договоренностей, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Рубио, пока нет оснований ожидать капитуляции ни Украины, ни России, поэтому единственным реалистическим вариантом завершения войны остается переговорный процесс.

"Переговоры об урегулировании требуют двух вещей: обе стороны должны что-то получить и обе стороны должны что-то отдать, и мы пытаемся выяснить, что может отдать Россия и что она ожидает получить, что может отдать Украина и что она ожидает получить", — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут принимать решения вместо участников конфликта. Окончательное слово, по его словам, будет оставаться за Киевом и Москвой.

"Вот какую роль мы пытаемся сыграть в этом процессе, и именно поэтому вы видите так много встреч. Речь не идет о навязывании кому-то соглашения. Речь идет об определении того, чего обе стороны ожидают и чего нуждаются, и что обе стороны готовы дать в обмен на это, а также о выяснении, могут ли эти две вещи пересекаться. И, конечно, это требует много времени и большого труда", — сказал Рубио.

В то же время, он отметил, что переговоры уже дали определенные результаты. Госсекретарь считает, что "прогресс есть, но работы еще много". По его словам, как правило, самые трудные вопросы "всегда оставляют на завершающий этап".

Как сообщал портал "Комментарии", посол США при НАТО Мэтт Витакер подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа прилагает максимум усилий по достижению мирного урегулирования в Украине. Однако Киев должен сохранять готовность к продолжению боевых действий в следующем году. По его словам, важной возможностью для прекращения войны может стать встреча с российской делегацией, которая запланирована на ближайшие выходные в Майами.