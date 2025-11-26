Групу окупантів помітили у центральній частині Покровська на одному з відео, опублікованих російськими пропагандистськими каналами. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Росіян помітили в районі залізничного вокзалу у Покровську

"На жаль, з'являється все більше відео з фіксацією під*рів у центральній частині міста. Цього разу група виродків йде з півночі на південь вздовж проспекту Миру, фіксуючи руїни міста та місцевого бізнесу.

Поки "генерал мороз" ще спить, ворогу допомагає "полковник дощ" та "майор туман".

На жаль, простої заяви недостатньо, щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії — часто закінчуються невдало", – наголошують у DeepState.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони РФ публікує відео, на якому військовослужбовці підрозділів угруповання військ "Центр" пересуваються одним із районів Покровська і заявляють, що надають допомогу місцевим жителям, які відмовилися евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

На відео місцеві жителі радіють окупантам, а також кажуть, як сильно на них чекали: "Все залежить від вас, тільки від вас все залежить. Ми на вас чекали-чекали і дочекалися", – каже один чоловік на вулиці. Водночас у МО РФ нібито за словами місцевих жителів поширюють брехливу пропаганду про ЗСУ.