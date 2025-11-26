Россиян заметили в районе железнодорожного вокзала в Покровске

Группу оккупантов заметили в центральной части Покровска на одном из видео, опубликованном российскими пропагандистскими каналами. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState .

Россияне заметили в районе железнодорожного вокзала в Покровске

"К сожалению, появляется все больше видео с фиксацией пид*ров в центральной части города. В этот раз группа уродов идет с севера на юг вдоль проспекта Мира, фиксируя руины города и местного бизнеса.

Пока "генерал мороз" еще спит, врагу помогают "полковник дождь" и "майор туман".

К сожалению, простого заявления недостаточно, чтобы враг покинул центральную часть города. А попытки забрасывать штурмовиков в тыл, чтобы отчитаться об успешных действиях – часто заканчиваются неудачно ", – отмечают в DeepState .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны РФ публикует видео, на котором военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" передвигаются по одному из районов Покровска и заявляют, что оказывают помощь местным жителям, отказавшимся эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

На видео местные жители радуются оккупантам, а также говорят, как сильно их ждали: "Все зависит от вас, только от вас все зависит. Мы вас ждали-ждали и дождались", — говорит один человек на улице. В то же время, в МО РФ якобы со слов местных жителей распространяют лживую пропаганду об ВСУ.