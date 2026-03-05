Росія звинувачує Україну в ескалації війни: що сталося

Росія звинуватила Україну в атаці на російський газовий танкер у Середземному морі та заявила про "ескалацію конфлікту". Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Російський газовий танкер у Середземному морі. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел у сфері морської безпеки, на яку посилається Reuters, 3 березня російський танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz спалахнув у Середземному морі. Судно перебувало під санкціями США та Великобританії. Одне з джерел без надання доказів заявило, що причиною пожежі могла стати атака морських безпілотників.

Наступного дня Libyan Maritime Authority повідомило про серію потужних вибухів на борту танкера, після яких почалася масштабна пожежа. За даними відомства, судно перевозило близько 61 тисяч тонн зрідженого природного газу і в результаті затонуло приблизно за 240 кілометрів від узбережжя міста Сірт.

У свою чергу, Міністерство транспорту Росії заявило, що Україна нібито запустила морські безпілотники з узбережжя Лівії і завдала удару по танкеру недалеко від територіальних вод Мальта. Російська влада стверджує, що судно вийшло з Мурманська із "законно оформленим вантажем".

Москва також звинуватила Київ у "терористичних діях" та спробі використати напруженість на Близькому Сході для розширення конфлікту. У Росії погрозили можливою відповіддю, включаючи перекриття морських маршрутів, які ведуть до України.

Аналітики зазначають, що російська влада нерідко використовує звинувачення на адресу України після подібних інцидентів, щоб виправдати посилення власних ударів та перекласти відповідальність за зрив мирних переговорів.

