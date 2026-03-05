logo

Война с Россией Россия обвиняет Украину в эскалации войны: что произошло
Россия обвиняет Украину в эскалации войны: что произошло

Москва заявляет о ударе морских дронов по подсанкционному газовозу, но доказательств не приводит: эксперты предупреждают о новой волне обвинений

5 марта 2026, 07:31
Россия обвинила Украину в атаке на российский газовый танкер в Средиземном море и заявила о "эскалации конфликта". Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Россия обвиняет Украину в эскалации войны: что произошло

Российский газовый танкер в Средиземном море. Фото: из открытых источников

По информации источников в сфере морской безопасности, на которую ссылается Reuters, 3 марта российский танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz загорелся в Средиземном море. Судно находилось под санкциями США и Великобритании. Один из источников без предоставления доказательств заявил, что причиной пожара могла стать атака морских беспилотников.

На следующий день Libyan Maritime Authority сообщило о серии мощных взрывов на борту танкера, после которых начался масштабный пожар. По данным ведомства, судно перевозило около 61 тысячи тонн сжиженного природного газа и в итоге затонуло примерно в 240 километрах от побережья города Сирт.

В свою очередь Министерство транспорта России заявило, что Украина якобы запустила морские беспилотники с побережья Ливии и нанесла удар по танкеру недалеко от территориальных вод Мальта. Российские власти утверждают, что судно вышло из Мурманск с "законно оформленным грузом".

Москва также обвинила Киев в "террористических действиях" и попытке использовать напряженность на Ближнем Востоке для расширения конфликта. В России пригрозили возможным ответом, включая перекрытие морских маршрутов, ведущих к Украине.

Аналитики отмечают, что российские власти нередко используют обвинения в адрес Украины после подобных инцидентов, чтобы оправдать усиление собственных ударов и переложить ответственность за срыв мирных переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска продолжают совершать казни украинских военнопленных и систематические преступления против мирного населения. Об этом говорится в новом анализе Institute for the Study of War.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-4-2026/
