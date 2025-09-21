Росія зруйнувала будинок учасниці "МастерШеф 16" в Одесі (ВІДЕО)

Учасниці "МастерШеф" Катерина Дубчак. Фото: СТБ

Учасниця популярного кулінарного шоу "МастерШеф" 16 сезону Катерина Дубчак залишилася без дому після нічної атаки російських безпілотників на Одесу. У її будинок в історичній частині міста влучив дрон-камікадзе, повністю знищивши житло. Мамі Катерини, яка в той момент перебувала вдома, вдалося врятуватися.

Інцидент з ударом Росії по будинку Катерини Дубчак стався вночі 10 червня, однак лише під час виходу 5 епізоду шоу "МастерШеф" про нього стало відомо детальніше. За словами дівчини, в її квартиру влучив "шахед", який зруйнував кімнату, де спала мати. Стеля обвалилася, а стіни та меблі згоріли.

"Поки що нам немає де жити. Мій дім згорів. Ми збираємо документи й чекаємо, що нам скаже комісія", — розповіла Катерина під час зйомок "МастерШеф".

Одразу після обстрілу Катерина опублікувала у своєму Instagram емоційне відео з палаючим будинком. Наступного дня сім’я почала розбирати завали та викидати знищені речі.

Комісія, яка оглядала руйнування, дозволила відновлення будинку, але кошти на ремонт родині доведеться шукати самостійно.

"Ми подали усі необхідні документи на відшкодування, їх розглядатимуть близько трьох тижнів. Коли ми отримаємо усі необхідні згоди та дозволи, можливо, якщо в міському бюджеті будуть кошти, нам відшкодують збитки. Це може тривати місяцями. А поки нам нема де жити", — повідомила Дубчак.

Не чекаючи допомоги, вона разом із рідними взялася за ремонт будинку.

Уту ніч російські війська атакували Одесу щонайменше десятьма дронами-камікадзе. За словами міського голови Геннадія Труханова та голови Одеської ОВА Олега Кіпера, загинули двоє людей, дев’ятеро були поранені. Ворожі удари пошкодили не лише житлові будинки, а й адміністративне приміщення пологового будинку, станцію "швидкої", приватну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, залізничний вокзал і будівлю Державного архіву.

