Россия разрушила дом участницы "МастерШеф 16" в Одессе (ВИДЕО)

Участницы "МастерШеф" Екатерина Дубчак. Фото: СТБ
Участница популярного кулинарного шоу "МастерШеф" 16-го сезона Екатерина Дубчак осталась без дома после ночной атаки российских беспилотников на Одессу. В ее дом в исторической части города попал дрон-камикадзе, полностью уничтожив жилье. Маме Екатерины, которая в тот момент находилась дома, удалось спастись.
Инцидент с ударом России по домк Екатерины Дубчак произошел ночью 10 июня, однако только во время выхода 5 эпизода шоу "МастерШеф" о нем стало известно подробнее. По словам девушки, в ее квартиру попал "шахед", разрушивший комнату, где спала мать. Потолок обрушился, а стены и мебель сгорели.
Сразу после обстрела Екатерина опубликовала в своем Instagram эмоциональное видео с горящим домом. На следующий день семья принялась разбирать завалы и выбрасывать уничтоженные вещи.
Комиссия, которая осматривала разрушение, разрешила восстановление дома, но деньги на ремонт семье придется искать самостоятельно.
Не дожидаясь помощи, она вместе с родными взялась за ремонт дома.
В ту ночь российские войска атаковали Одессу не менее 10 дронами-камикадзе. По словам городского головы Геннадия Труханова и председателя Одесской ОВА Олега Кипера, погибли два человека, девять были ранены. Вражеские удары повредили не только жилые дома, но и административное помещение роддома, станцию "скорой", частную клинику, спортивный комплекс, зоопарк, железнодорожный вокзал и здание Государственного архива.
