Россия разрушила дом участницы "МастерШеф 16" в Одессе (ВИДЕО)

Участницы "МастерШеф" Екатерина Дубчак. Фото: СТБ

Участница популярного кулинарного шоу "МастерШеф" 16-го сезона Екатерина Дубчак осталась без дома после ночной атаки российских беспилотников на Одессу. В ее дом в исторической части города попал дрон-камикадзе, полностью уничтожив жилье. Маме Екатерины, которая в тот момент находилась дома, удалось спастись.

Инцидент с ударом России по домк Екатерины Дубчак произошел ночью 10 июня, однако только во время выхода 5 эпизода шоу "МастерШеф" о нем стало известно подробнее. По словам девушки, в ее квартиру попал "шахед", разрушивший комнату, где спала мать. Потолок обрушился, а стены и мебель сгорели.

"Пока нам негде жить. Мой дом сгорел. Мы собираем документы и ждем, что нам скажет комиссия", — рассказала Екатерина во время съемок "МастерШеф".

Сразу после обстрела Екатерина опубликовала в своем Instagram эмоциональное видео с горящим домом. На следующий день семья принялась разбирать завалы и выбрасывать уничтоженные вещи.

Комиссия, которая осматривала разрушение, разрешила восстановление дома, но деньги на ремонт семье придется искать самостоятельно.

"Мы подали все необходимые документы на возмещение, их будут рассматривать около трех недель. Когда мы получим все необходимые согласия и разрешения, возможно, если в городском бюджете будут средства, нам возместят убытки. Это может продолжаться месяцами. А пока нам негде жить", — сообщила Дубчак.

Не дожидаясь помощи, она вместе с родными взялась за ремонт дома.

Посмотреть это сообщение в Instagram

В ту ночь российские войска атаковали Одессу не менее 10 дронами-камикадзе. По словам городского головы Геннадия Труханова и председателя Одесской ОВА Олега Кипера, погибли два человека, девять были ранены. Вражеские удары повредили не только жилые дома, но и административное помещение роддома, станцию "скорой", частную клинику, спортивный комплекс, зоопарк, железнодорожный вокзал и здание Государственного архива.

