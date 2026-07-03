Росія зробить Польщу ще більш небезпечною для України: наслідки плану Путіна шокують

Громадський діяч Валерій Пекар висловив припущення, що нинішнє загострення суспільно-політичної ситуації в Польщі може бути частиною масштабної російської інформаційної кампанії. На його думку, Москва намагається посіяти розбрат усередині польського суспільства, щоб послабити єдність західних союзників України та підготувати ґрунт для подальших дій.

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Пекар нагадав, що ще на початку 2024 року прогнозував спроби Росії вплинути на внутрішню ситуацію в Польщі. Водночас тоді, за його словами, було складно передбачити, у якій саме формі розгортатимуться такі процеси. На його переконання, головною стратегічною метою Кремля є не лише Польща, а й ослаблення впливу європейських центрів ухвалення рішень, насамперед Берліна та Брюсселя.

На думку громадського діяча, нинішні суперечки в польському суспільстві частково ґрунтуються на історичних та політичних особливостях країни. Однак, як зазначає Пекар, зовнішні сили могли використати ці внутрішні протиріччя, щоб посилити конфлікти та спрямувати суспільні настрої у вигідному для себе напрямку.

Він звертає увагу, що сучасні інформаційні операції не завжди потребують прямого фінансування чи вербування людей. За його словами, достатньо добре розуміти слабкі місця суспільства, його емоційні тригери та наявні суперечності. Саме на таких механізмах, вважає Пекар, десятиліттями будувалися методи роботи радянських і російських спецслужб.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка послідовно підтримує повномасштабну агресію РФ проти України, заявила, що через свою діяльність нібито неодноразово ставала мішенню для замахів. Про це вона розповіла в інтерв'ю китайському виданню Guancha, повідомляють російські медіа.