Общественный деятель Валерий Пекарь высказал предположение, что нынешнее обострение общественно-политической ситуации в Польше может являться частью масштабной российской информационной кампании. По его мнению, Москва пытается посеять раздор внутри польского общества, чтобы ослабить единство западных союзников Украины и подготовить почву для дальнейших действий.

Фото: из открытых источников

Пекарь напомнил, что еще в начале 2024 года прогнозировал попытки России повлиять на внутреннюю ситуацию в Польше. В то же время, по его словам, было сложно предположить, в какой именно форме будут разворачиваться такие процессы. По его убеждению, главной стратегической целью Кремля является не только Польша, но и ослабление влияния европейских центров принятия решений, в первую очередь, Берлина и Брюсселя.

По мнению общественного деятеля, нынешние споры в польском обществе частично основываются на исторических и политических особенностях страны. Однако, как отмечает Пекарь, внешние силы могли использовать эти внутренние противоречия, чтобы усилить конфликты и направить общественные настроения в выгодном направлении.

Он обращает внимание, что современные информационные операции не всегда нуждаются в прямом финансировании или вербовке людей. По его словам, достаточно хорошо понимать слабые места общества, его эмоциональные триггеры и противоречия. Именно на таких механизмах, считает Пекарь, десятилетиями строились методы работы советских и российских спецслужб.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, последовательно поддерживающая полномасштабную агрессию РФ против Украины, заявила, что из-за своей деятельности якобы неоднократно становилась мишенью для покушений. Об этом она рассказала в интервью китайскому изданию Guancha, сообщают российские СМИ.