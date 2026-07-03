logo

BTC/USD

62145

ETH/USD

1737.24

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия сделает Польшу еще более опасной для Украины: последствия Путина шокируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия сделает Польшу еще более опасной для Украины: последствия Путина шокируют

Валерий Пекарь считает, что обострение ситуации в Польше может быть частью российской когнитивной операции, направленной на ослабление Запада.

3 июля 2026, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Общественный деятель Валерий Пекарь высказал предположение, что нынешнее обострение общественно-политической ситуации в Польше может являться частью масштабной российской информационной кампании. По его мнению, Москва пытается посеять раздор внутри польского общества, чтобы ослабить единство западных союзников Украины и подготовить почву для дальнейших действий.

Россия сделает Польшу еще более опасной для Украины: последствия Путина шокируют

Фото: из открытых источников

Пекарь напомнил, что еще в начале 2024 года прогнозировал попытки России повлиять на внутреннюю ситуацию в Польше. В то же время, по его словам, было сложно предположить, в какой именно форме будут разворачиваться такие процессы. По его убеждению, главной стратегической целью Кремля является не только Польша, но и ослабление влияния европейских центров принятия решений, в первую очередь, Берлина и Брюсселя.  

По мнению общественного деятеля, нынешние споры в польском обществе частично основываются на исторических и политических особенностях страны. Однако, как отмечает Пекарь, внешние силы могли использовать эти внутренние противоречия, чтобы усилить конфликты и направить общественные настроения в выгодном направлении.

Он обращает внимание, что современные информационные операции не всегда нуждаются в прямом финансировании или вербовке людей. По его словам, достаточно хорошо понимать слабые места общества, его эмоциональные триггеры и противоречия. Именно на таких механизмах, считает Пекарь, десятилетиями строились методы работы советских и российских спецслужб.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, последовательно поддерживающая полномасштабную агрессию РФ против Украины, заявила, что из-за своей деятельности якобы неоднократно становилась мишенью для покушений. Об этом она рассказала в интервью китайскому изданию Guancha, сообщают российские СМИ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости