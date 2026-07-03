Симоньян панічно злякалася дронів: пропагандистка видала гучну заяву про пекельну загрозу

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка послідовно підтримує повномасштабну агресію РФ проти України, заявила, що через свою діяльність нібито неодноразово ставала мішенню для замахів. Про це вона розповіла в інтерв'ю китайському виданню Guancha, повідомляють російські медіа.

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За словами Симоньян, вона регулярно отримує погрози, а за останній час, як вона стверджує, було здійснено три спроби замаху на її життя. Одним із таких випадків пропагандистка назвала атаку безпілотника, який, за її версією, був спрямований на будинок, де в той момент перебували члени її родини.

"Мені не просто надходили погрози, погрози надходять щохвилини. На мене було три замахи. Один із них — безпілотник на цей будинок, де в той момент перебувало п’ятеро дітей і дві літні жінки", — заявила Симоньян.

Вона також стверджує, що люди, яких російські правоохоронні органи підозрюють у підготовці інших замахів, наразі перебувають під слідством. При цьому Симоньян прямо пов'язала загрозу власній безпеці зі своєю професійною діяльністю та підтримкою російської влади під час війни проти України.

Пропагандистка зазначила, що сприймає такі ризики як частину своєї роботи. Вона нагадала, що свого часу працювала військовою кореспонденткою, тому, за її словами, добре усвідомлює небезпеку професії.

"Все одно, оскільки я починала військовим кореспондентом, для мене це звично. На війні, як на війні, ви знаєте. Мені звично, що це твоя професія, і вона пов’язана з підвищеним ризиком для життя", — сказала вона.

Незалежного підтвердження заяв Симоньян про обставини ймовірних замахів наразі немає.

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