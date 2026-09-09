Росія знову вдарила по кордоні з Молдовою: без загиблих не обійшлося

Російські безпілотники в ніч проти 9 серпня атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче" на Одещині, розташований на кордоні України з Молдовою. Внаслідок удару загинули та постраждали цивільні, повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Атака на КПП Старокозаче. Фото: ДПСУ

За даними прикордонників, російські ударні дрони цілеспрямовано атакували інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Після влучень почалися пожежі, які охопили значну площу.

Наслідки атаки виявилися серйозними. Як повідомили у ДСНС Одеської області, було пошкоджено спорудження пункту пропуску, знищено пасажирські автобуси, вантажні та легкові автомобілі. На місці удару рятувальники виявили загиблих та поранених.

За попередніми даними, жертвами атаки стали двоє людей, ще троє отримали травми. Рятувальним службам довелося евакуювати 16 людей, які перебували у небезпечній зоні. Їх вивезли автобусом у безпечне місце для тимчасового розміщення.

Через пошкодження прикордонної інфраструктури оформлення людей та транспортних засобів через цю ділянку кордону тимчасово припинено. Українська сторона також повідомила про те, що сталося молдавським колегам.

Удар по "Старокозачі" стався безпосередньо біля державного кордону, що надає атаці додаткового резонансу. Пункт пропуску забезпечує автомобільне сполучення між Україною та Молдовою та є частиною важливого транскордонного маршруту.

Українські прикордонники наголосили, що російські війська вкотре атакували саме об'єкт прикордонної інфраструктури. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань, а рятувальні служби продовжують роботу на місці.

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