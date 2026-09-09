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Россия вновь ударила по границе с Молдовой: без погибших не обошлось

Под удар попала пограничная инфраструктура Одесской области: погибли два человека, еще трое получили ранения, движение через пункт пропуска остановлено

9 сентября 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Российские беспилотники в ночь на 9 августа атаковали международный автомобильный пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области, расположенный на границе Украины с Молдовой. В результате удара погибли и пострадали гражданские, сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Россия вновь ударила по границе с Молдовой: без погибших не обошлось

Атака на КПП Старокозаче. Фото: ДПСУ

По данным пограничников, российские ударные дроны целенаправленно атаковали инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. После попаданий начались пожары, которые охватили значительную площадь.

Последствия атаки оказались серьезными. Как сообщили в ГСЧС Одесской области, были повреждены сооружения пункта пропуска, уничтожены пассажирские автобусы, грузовые и легковые автомобили. На месте удара спасатели обнаружили погибших и раненых.

По предварительным данным, жертвами атаки стали два человека, еще трое получили травмы. Спасательным службам пришлось эвакуировать 16 человек, находившихся в опасной зоне. Их вывезли на автобусе в безопасное место для временного размещения.

Из-за повреждения пограничной инфраструктуры оформление людей и транспортных средств через данный участок границы временно прекращено. Украинская сторона также сообщила о произошедшем молдавским коллегам.

Удар по "Старокозаче" произошел непосредственно возле государственной границы, что придает атаке дополнительный резонанс. Пункт пропуска обеспечивает автомобильное сообщение между Украиной и Молдовой и является частью важного трансграничного маршрута.

Украинские пограничники подчеркнули, что российские войска в очередной раз атаковали именно объект пограничной инфраструктуры. Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений, а спасательные службы продолжают работу на месте.

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